قيادي مُنشق: دعم قطر للحوثيين يفوق إيران

قال القيادي المنشق عن ميليشيات الحوثي علي البخيتي، إن قطر زادت من وتيرة تمويل الحوثيين. وأكد في تغريدة نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يتحدث عن معلومات، وأن الدعم القطري للحوثيين بات يفوق دعم إيران.

وأضاف في التغريدة، التي ضمنها فيديو تحدث فيه لقناة الحدث، أن قطر تعتبر دعم الحوثيين جزءًا من معركتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ويمنحها ورقة رابحة، موضحًا أن «قناة الجزيرة باتت النسخة الثانية من قناة المسيرة الحوثية». وأعادت قناة الجزيرة خلال الفترة الماضية فتح مكتبها في صنعاء، وكثفت من الدعم الإعلامي لجماعة الحوثيين وفقًا لمتابعين.

وكانت وثيقة خطيرة أعيد تداولها أخيراً، قد فضحت حقيقة التواصل والدعم القطري للحوثيين، عبر خطاب موجه من بدر الدين الحوثي والد حسين وعبدالملك، إلى أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، أثنى فيه على دعمه السخي، والذي مكنهم على حد زعمه من تحقيق الانتصارات.

وقطر هي الدولة الوحيدة التي أنقذت ميليشيات التمرد الحوثي، بعد أن أوشكت القوات الحكومية على القضاء عليها في العام 2006 ليتطوع حمد بن خليفة، وبإيعاز من إيران، كأول وسيط، لتسوية الصراع، بعد مقتل مؤسسها حسين بدر الدين الحوثي.