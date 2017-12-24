التحالف يعلن وصول سفينة وقود إلى الحديدة والشرعية تحرر 3 جبال في نهم

مجلس الأمن: باليستي الحوثي تهديد إقليمي ودولي

المصدر:
  • الرياض، موسكو- البيان، وكالات
التاريخ:
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أكد مجلس الأمن الدولي أن سيطرة ميليشيات الحوثي على الأسلحة الباليستية، تمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، كما يعد إطلاقها الصاروخ الباليستي باتجاه المدن الآهلة بالسكان مخالفاً للقانون الدولي. ودان المجلس بأشد العبارات ميليشيات إيران، لإطلاقها صواريخ باليستية على الرياض. كما حذر المجلس الميليشيات من الاستمرار في تهديد أمن السعودية ودول الجوار.

واستمراراً لجهوده الإنسانية، أعلن التحالف العربي وصول سفينة محملة بالوقود إلى ميناء الحديدة، لافتاً إلى أن مقار جميع الموانئ اليمنية مفتوحة للمساعدات والبضائع التجارية والوقود.

ميدانياً، قتل ما لا يقل عن 25 عنصراً بغارات استهدفت عرضاً قتالياً للميليشيا الحوثية في أرحب، واستهدفت مقاتلات التحالف أيضاً اجتماعاً قبلياً دعت إليه ميليشيا إيران في صعدة. كما حررت الشرعية ثلاثة جبال في المدخل الشرقي لصنعاء على جبهة نهم.

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