هادي يشيد بالنجاحات التي حققتها قضية فلسطين

رصدت «البيان» في سلسلة موضوعات متتالية، مؤخراً، التدخلات الإيرانية في العديد من دول العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وفي هذا الملف، تضيء على الدور المشبوه للعديد من الدبلوماسيين الإيرانيين المدفوعين من قبل نظام الملالي،