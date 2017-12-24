هادي يشيد بالنجاحات التي حققتها قضية فلسطين

أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن أكد خلاله استمرار مساندة اليمن لحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على كامل أراضيه وفي مقدمتها القدس الشريف.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبا» إن هادي هنأ نظيره الفلسطيني على النجاحات التي تحققها القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية باعتبارها قضية أمة ومصير شعب وأيقونة إنسانية اكتسبت تعاطف مختلف الدول والشعوب الحية المحبة للعدالة والحرية والسلام.
من جهته عبر الرئيس الفلسطيني عن امتنانه وتقديره العميق لليمن قيادة وشعباً على مواقفها الأصيلة في مختلف المواقف والظروف ما يجسد أصالة وعراقة شعب اليمن .