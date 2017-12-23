الجيش اليمني يعلن تحرير مناطق استراتيجية شرقي صنعاء

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم، تحرير مناطق استراتيجية شرقي العاصمة صنعاء من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان الجيش الوطني تمكن اليوم من السيطرة على جبال الدشوش وجبل النفاحه وتبة القناصين وجبل المشنه بمديرية نهم بعد معارك عنيفة سقط خلالها العشرات من الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السابعة ان المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 28 من ميليشيات الحوثي الانقلابية وعشرات الجرحى .. فيما شن طيران التحالف العربي عدة غارات على مواقع وتعزيزات المليشيات حيث تم تدمير خمسة أطقم وآليتين وعدد من العيارات الثقيلة والمتوسطة كانت تستخدمها الميليشيات، مؤكداً أن " المعارك مستمرة في ظل فرار لقوات الحوثي الانقلابية.