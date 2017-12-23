مجلس الأمن يدين "بشدة" إطلاق صواريخ باليستية على الرياض

دان مجلس الأمن الدولي بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ باليستية تجاه العاصمة السعودية الرياض.

ودعا مجلس الأمن إلى التنفيذ الكامل للحظر المفروض على تزويد تلك الميليشيات بالأسلحة. كما حذر المجلس من الاستمرار في تهديد أمن السعودية ودول الجوار.

وجدد المجلس دعمه لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله. وطالب مجلس الأمن ميليشيات الحوثي بالسماح السريع والآمن لوصول المساعدات الإنسانية.

بيان المجلس أدان خرق الميليشيات القرار الدولي رقم 2216، الذي ينص على حظر توريد الأسلحة، مؤكداً أن سيطرة الميليشيات الحوثية على الأسلحة الباليستية تمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، كما عدّ البيان إطلاق الصاروخ باتجاه المدن الآهلة بالسكان مخالفاً للقانون الدولي، مشيراً إلى انتهاك ميليشيا الحوثي لقرارات الشرعية الدولية، وسعيها لتقويض أمن المنطقة وزعزعة استقرارها.