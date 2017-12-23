عباس: السعودية تدعم كل مطالبنا

انتفضت فلسطين أمس، في «جمعة الغضب الثالثة» احتجاجاً على القرار الأميركي بشأن القدس، حيث خرجت تظاهرات غاضبة في جميع مدن الضفة الغربية، وقطاع غزة استشهد خلالها فلسطينيان فضلاً عن مئات الإصابات.

سياسياً، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، رفضه القبول بأي خطة أميركية للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي إيمانيول ماكرون في باريس، إن واشنطن لم تعد وسيطاً نزيهاً. وكشف عباس أنه حصل على تأكيدات من المملكة العربية السعودية بدعم كل مطالب الفلسطينيين في الصراع مع إسرائيل. وقال: «السعوديون يقولون لنا نحن معكم في ما تريدون».

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