صنعاء تجدد انتفاضتها وترعب الحوثي

هز قناصون مجهولون الأرض تحت أقدام الميليشيات الإيرانية التي تسيطر على صنعاء وبثوا الرعب في صفوف منسوبيها بعد أن تمكنوا من قتل 28 فرداً منهم بمناطق متفرقة بالعاصمة التي بدأت تلوح فيها بوادر لتجدد انتفاضتها في وجه الحوثيين، الذين فقدوا سيطرتهم على أحيائها الجنوبية.

وسيطرت قوات الجيش الوطني، على آخر معاقل ميليشيا الحوثي بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف المحاذية للسعودية. وقتل القيادي البارز في ميليشيات الحوثي الإيرانية يوسف المداني، أمس، في كمين للقوات الشرعية اليمنية، في جبهة الساحل الغربي. ويعد المداني المعين قائداً للمنطقة العسكرية الخامسة، الرجل العسكري الثاني في صفوف الميليشيات.

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