بن دغر: أحمد صالح منا ونحن منه

دشنت الحكومة الشرعية اليمنية وفعاليات المجتمع حملة معاً ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية، وفيما أعلن رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، أن العميد أحمد نجل الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، سيكون جزءًا من مستقبل اليمن وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يتزعمه والده، قاطعاً بقوله «أحمد منا ونحن منه»، وجه وزير الإعلام اليمني انتقادات لاذعة لميليشيا الحوثي مديناً الفظاعات التي ترتكبها بحق منسوبي المؤتمر الشعبي العام في صنعاء،مطالباً اليمنيين جميعاً بأن يكونوا صفاً واحداً ضد الميليشيا الحوثية.



وفي سلسة تغريدات، نشرها رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر،قال «أحمد علي منا ونحن منه» وأضاف «فلنفكر بصوت عالٍ مسموع أو مقروء، يقترب المؤتمريون (أتباع حزب المؤتمر الشعبي العام) من موقف واحد مشترك وعدم السماح بأي انشقاقات داخل الحزب».

وذكر بن دغر، أنه «من كان وفيًا للرئيس السابق علي عبد الله صالح، فليتفهم هذه المسألة جيدًا»، لافتًا إلى أن وحدة المؤتمر،«غدت اليوم قضية وطنية، باعتباره المؤسسة الديمقراطية الأكثر جماهيرية».



وحدة



وأشار بن دغر، إلى أنه استقبل ومعه الرئيس هادي ونائب الرئيس علي محسن الأحمر، الأمين العام المساعد للمؤتمر، سلطان البركاني، دون مزيدٍ من التفاصيل عن موعد الاستقبال.وقال رئيس الحكومة «كان أهم ما قاله الرئيس(هادي) للشيخ سلطان هو أن أحمد علي عبدالله صالح منا، ونحن منه (..) عفا الله عما سلف»، في إشارة إلى أنه سيكون جزءًا من مستقبل البلد وكذلك حزب المؤتمر.ولفت بن دغر، إلى أن «الحفاظ على المؤتمر والمؤتمرين أمر يدعو له اليوم كلُ الوطنيين، ويؤيده المهتمون بالشأن اليمني».



وأضاف رئيس الحكومة اليمنية في سلسلة تغريداته «نحن مطالبون جماهيريًا بالارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية والإرادة الوطنية التي تتقدم فيها المصالح العليا للوطن على كل مصلحة.. إرادة المواجهة مع العدو والانتصار لسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ومايو العظيم».

وشدد بن دغر،على أن «الضرورة الوطنية والحزبية تفرض الإعلان عن مصالحة تبدأ حزبية فيما بيننا، وتمتد وطنية على أوسع نطاق ممكن مع كل القوى التي قاتلت أو تقاتل الحوثيين، مصالحة تجب ما قبلها».



عاصفة الحزم



وفي السياق أكد رئيس الوزراء اليمني أن عاصفة الحزم شكلت تحولاً تاريخياً في تاريخ العرب لمواجهة أي عدو يهدد الأمن والاستقرار العربي والإقليمي وسوف تحقق أهدافها بهزيمة الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني في المنطقة.

وخلال لقائه السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر لمناقشة ملف إعادة الإعمار في اليمن أشاد رئيس الوزراء بالدور التاريخي للمملكة في دعمها ومساندتها للشعب اليمني في مواجهة الميليشيات الحوثية الانقلابية، واهتمامها بإعادة الإعمار وما خلفته حرب الميليشيات في أغلب المحافظات اليمنية.



وأعرب بن دغر عن تقدير الحكومة اليمنية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وحكومة وشعب المملكة على حسن استقبالهم وضيافتهم ودعمهم السخي لأشقائهم في اليمن، مؤكداً أن ذلك ليس غريباً على المملكة وقيادتها.



إدانة



وجدد إدانة إطلاق الميليشيا الانقلابية لصاروخ باليستي على الأراضي السعودية، معتبراً هذا العمل الجبان دليلاً واضحاً على أن هذه الميليشيات ومن خلفها إيران لا ترغب في السلام وهو الأمر الذي يجب وضع حد له لحماية أمن اليمن ودوّل الجوار وتحرير العاصمة صنعاء من ميليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، دشن حملة «معاً ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية»، التي أطلقها مركز المنبر اليمني للدراسات والإعلام مساء الخميس، بمشاركة وزراء من الحكومة الشرعية في مقدمتهم مستشار رئيس الجمهورية وزير الدولة الدكتور محمد العامري، ووزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد العطية.



تفاعل



ودعا الإرياني بحسب وكالة «سبأ» الرسمية، إلى التفاعل والمشاركة مع الحملة، مطالباً اليمنيين جميعاً بأن يكونوا صفاً واحداً ضد الميليشيا الحوثية الإيرانية، والوقوف مع الشرعية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، مثمناً لدول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، دورهم التاريخي في مساندة أشقائهم في اليمن.

وتهدف الحملة إلى توحيد الجهود المناهضة للميليشيا الانقلابية، والالتفاف حول القيادة السياسية الشرعية، وإسناد الجيش الوطني.

كما استنكر وزير الإعلام اليمني، بشدة، الممارسات الانتقامية التي تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية ارتكابها بحق قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب.



وأكد الأرياني أن العاصمة المؤقتة عدن استقبلت خلال الأيام الماضية العشرات من القيادات السياسية والإعلامية في المؤتمر الشعبي العام، وأن الحكومة والسلطة المحلية بعدن وكافة المحافظات المحررة وبتوجيهات ومتابعة من الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن صالح وبمتابعة رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر، ستقدم كل الدعم والرعاية للنازحين من بطش الميليشيات الحوثية.