مقتل "الرجل العسكري الثاني" في ميليشات الحوثي الإيرانية

قتل القيادي البارز في ميليشات الحوثي الإيرانية يوسف المداني، الجمعة، في كمين للقوات الشرعية اليمنية في جبهة الساحل الغربي.

والمداني، المعين قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة، يعد الرجل العسكري الثاني في صفوف ميليشيات المتمردة في اليمن.

وكان شقيقه طه المداني مسؤول الأمن في ميليشيات الحوثي، قد قتل قبل عام في غارة جوية لطائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

والمداني صهر حسين بدر الدين الحوثي، مؤسس الميليشيات، وتلقى تدريبات في إيران لعدة سنوات.

ومن جهة أخرى، أفاد مراسلنا أن 4 مسلحين من ميليشيات الحوثي قتلوا وأسر آخرون، في اشتباكات مع قوات حزب المؤتمر الشعبي العام، شمالي شرقي محافظة تعز.

وفي وقت سابق، سيطرت القوات الشرعية على منطقة الأجاشر في محافظة الجوف، شمالي اليمن، التي كانت الميليشيات تتخذها منطلقا لشن هجمات على السعودية.

وأسرت القوات الشرعية 12 مسلحا من ميليشيات الحوثي الإيرانية في منطقة الأجاشر.

وجاءت سيطرة القوات الشرعية على الأجاشر، بعد ساعات فقط من تطويقها من كل الاتجاهات، في معارك كبدت ميليشيا الحوثي مزيدا من الخسائر في عددها وعتادها، فيما لاذ العشرات من مسلحيها بالفرار من مواقعهم باتجاه منطقة اليتمة.