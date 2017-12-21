السعودية توقع عقوداً لبناء مفاعلين نوويين 2018

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس، إنه يتوقع أن يتم توقيع عقود لبناء مفاعلين نوويين في المملكة بحلول نهاية 2018.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في الرياض، إن مصفاة جازان النفطية في السعودية ستبدأ العمليات بحلول نهاية العام المقبل. وقال إنه سيكون من السابق لأوانه مناقشة أي تغييرات محتملة في سياسة أوبك لإنتاج النفط، وإن أقرب فرصة لتقييم السوق ستكون في اجتماع المنظمة في يونيو المقبل.

وأضاف الوزير في مقابلة مع رويترز، أن عودة التوازن إلى سوق النفط لن تتحقق في الأشهر القليلة المقبلة، وبالتأكيد ليس في النصف الأول من 2018 وأن السحب من مخزونات النفط العالمية سيستمر حتى النصف الثاني.