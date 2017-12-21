البشير يطالب الأفارقة بالانسحاب من «الجنائية الدولية»

حض الرئيس السوداني عمر البشير، الدول الأفريقية على تطبيق مقررات قمة الاتحاد الأفريقي، والانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية في حال لم تستجب للمطالب الأفريقية، مؤكداً ضرورة تفعيل الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي.

وأجرى البشير بالخرطوم، أمس، مباحثات مشتركة مع نظيره الرواندي بول كاغامي تناولت عدداً من القضايا المشتركة بين البلدين. وامتدح البشير مواقف رواندا القوية في دعم ومساندة قضايا السودان في المحافل الدولية، وصوتها العالي في مناهضة إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، على حد قوله.

وأكّد البشير خلال مباحثاته مع كاغامي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، أهمية العمل الأفريقي المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، وحتمية تفعيل الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، لافتاً إلى أنّ جميع دول القارة تتطلع لاتحاد أفريقي قوي وفعال.

وأشار البشير إلى جهود رواندا في تحقيق السلام والاستقرار في القارة الأفريقية من خلال مشاركاتها التي وصفها بالفاعلة في عمليات حفظ السلام ومشاركة قواتها ضمن بعثة يوناميد في دارفور ما ساهم في تعزيز جهود السودان لاستتباب الأمن والاستقرار في الإقليم، وإنجاح الحملة التي يقوم بها السودان حالياً لنزع وجمع الأسلحة غير المرخصة التي كانت منتشرة في أيدي المدنيين وحملة السلاح.

وأكّد الرئيس السوداني عمر البشير، أن بلاده مصمّمة على مواصلة جهودها لتعزيز العلاقات مع رواندا على كافة المستويات، وبحث سبل تعزيز التبادل التجاري والتعاون التقني والفني، ووضع مشاريع مختلفة لتحقيق مصالح الشعبين.