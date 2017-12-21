قال الناطق الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور سامر الجطيلي، إن المركز قدّم منذ بداية الأزمة اليمنية عام 2015 المساعدات في مجال الأمن الغذائي مع برنامج الأغذية العالمي بقيمة 142 مليون دولار، واستمر المركز عام 2016 في تقديم مساعدات غذائية للعديد من المحافظات.

وأضاف الجطيلي، في تصريح صحافي، أن المركز نفّذ برنامجاً غذائياً في محافظة الحديدة مع برنامج الأغذية العالمي بقيمة 10 ملايين دولار، واستمر المشروع حتى أغسطس 2017، واستفاد منه أكثر من 1.7 مليون مستفيد خلال مدة المشروع في المحافظة.