عملية نوعية للشرعية داخل صنعاء ترعب الحوثي

نفذت قوات خاصة من الشرعية اليمنية عملية نوعية في قلب العاصمة صنعاء، أسفرت عن مقتل 20 متمرداً من ميليشيات إيران فيما شن التحالف العربي سلسلة غارات جوية، استهدفت مواقع للمتمردين في محيط مدينة صنعاء وسط احتدام المعارك في نهم، حيث أعلن الجيش اليمني مقتل 150 حوثياً خلال أسبوع من المعارك إضافة إلى لجوء الحوثي إلى نقل الإمدادات عن طريق أفراد بعد قطع الطريق الرئيس لنقل التعزيزات الحوثية إلى الجبهة شرق صنعاء، فيما وصل الجيش اليمني إلى الخط الثاني لطوق صنعاء بعد انهيار دفاعات الانقلابيين على الخط الأول في نهم.



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وتمكن مسلحون من القوات الخاصة التابعة للشرعية من تنفيذ عملية نوعية في قلب صنعاء وقتل 20 من ميليشيا إيران. وذكرت مصادر في الشرعية أن مجموعة من الكوماندوز تمكنت من الوصول إلى منزل الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وقتل 20 من المسلحين الحوثيين كانوا يحرسون المنزل وتمكنت المجموعة من مغادرة المكان بسلام.



وأغلقت الميليشيات الموالية لإيران بعض الأحياء الجنوبية في العاصمة واستحدثت نقاط تفتيش ودفعت بتعزيزات إلى المنطقة.



ويسود شعور بالغضب بين سكان العاصمة الذين أصبحوا محاصرين بعدما فرضت الميليشيات الحوثية قيوداً على تنقلهم، بينما تواصل القبض على المعارضين، خاصة كوادر وقيادات حزب المؤتمر الشعبي بعد اغتيال الميليشيات للرئيس السابق علي عبد الله صالح في الرابع من ديسمبر الجاري.



وأفادت المصادر أن عدداً كبيراً من أعضاء الحزب المحتجزين يتعرضون لعمليات تعذيب وترهيب داخل سجون الحوثيين، فيما تمارس الميليشيات ضغوطاً كبيرة على بعض القيادات التي بقيت في صنعاء تحت الإقامة الجبرية.



وطبقاً لهذه المصادر فإن هذه أول عملية للمقاومة في قلب صنعاء تستهدف مليشيات إيران وجاءت بالتزامن واقتراب قوات الجيش من ضواحي العاصمة حيث تمكن الجيش الوطني من الوصول إلى منطقة مسورة في مديرية نهم والتي تبعد مسافة بسيطة عن منطقة بيت دهرة التي تضم معسكراً لقوات الحرس الجمهوري ويشكل ثاني خط لحماية العاصمة.



وقالت مصادر من قوات الشرعية إنها قتلت 150 مسلحاً من ميليشيات إيران خلال الأسبوع الحالي في منطقة نهم شرق صنعاء. وقالت المصادر إن 150 عنصراً من ميليشيا إيران قتلوا خلال هذا الأسبوع في جبهة نهم إضافة إلى عشرات الجرحى أغلبهم سقطوا بفعل ضربات مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ومدفعية الجيش الوطني.



وأوضحت قيادة جبهة نهم أن التقدمات الجديدة فرضت على الميليشيا للمرة الأولى اللجوء إلى إيصال إمداداتها عبر الأفراد الذين يتسللون حاملين إمداداتهم على ظهورهم.

في الأثناء، شنت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء. وقالت مصادر عسكرية إن غارات جوية استهدفت تجمعات للميليشيا الحوثية في معسكر ريمة حميد، ومعسكر السواد، جنوبي العاصمة.



كما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع الميليشيا الحوثية في معسكر التموين، بجولة عصر، ومبنى مجلس النواب، في شارع الستين.



مقتل 3 قيادات

من جهة أخرى، أفادت قوات الجيش الوطني بمقتل ثلاث قيادات تابعة لجماعة الحوثي في معارك بمحافظة تعز. وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز في بيان نشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن من بين القادة الذين قتلوا القيادي المكنى بـ "أبو مران" و القيادي المكنى بـ "أبو الصادق" و قيادي ثالث، إلى جانب أسر خمسة عناصر آخرين.



وأضاف المركز أن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين تمكنت من خلالها قوات الجيش الوطني من تحرير تبة الخزان في المزاندة عزلة اليمن بجبهة مقبنة، غربي تعز.