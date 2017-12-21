مخطط إسرائيلي لإقامة 3 مستوطنات بالأغوار

أعلنت وزارة الاستيطان الإسرائيلية، وما يسمى «الصندوق القومي الإسرائيلي»، أمس، عن خطة استيطانية في الأغوار الفلسطينية، تشمل مضاعفة أعداد المستوطنين هناك، وإقامة ثلاث مستوطنات جديدة، ضمن مشروعها الاستعماري التوسعي على الأراضي الفلسطينية.

وعقدت حكومة الاحتلال جلسة لمندوبي وزارتي الإسكان والزراعة وما يسمى «صندوق أراضي إسرائيل»، وأعلن رسمياً عن خطة لبناء المستوطنات الثلاث، وهي «جفعات ساليت»، و«عطروت» و«جفعات عدن»، بانتظار المصادقة عليها وتخصيص الموازنات لذلك.

مصادرة

وكانت سلطات الاحتلال أخطرت بمصادرة مئات الدونمات في منطقتي عين الحلوة وأم الجمال بالأغوار الشمالية، إذ تهدف حكومة الاحتلال إلى مضاعفة عدد المستوطنين في 20 مستوطنة في الأغوار، وعددهم 4500 مستوطن إلى 13 و500 مستوطن، إضافة إلى بناء 14 حياً استيطانياً جديداً داخل المستوطنات القائمة. كما تعتزم إسرائيل، حسب تقارير إعلامية، الدفع بمشاريع إقامة مساكن للمستوطنين شرق القدس للأمام، حيث ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، مطلع ديسمبر الحالي، أن إسرائيل تعتزم إقامة 6000 وحدة استيطانية هناك. وفي حالة إتمام هذا المشروع، سيكون ذلك أول خطة استيطانية كبيرة في القدس الشرقية منذ 20 عاماً، حسبما رأت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».