الملك سلمان يبحث مع ترامب محاسبة إيران

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الاميركي دونالد ترامب الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومحاسبة النظام الإيراني على أعماله العدوانية وضلوعه في تزويد الميليشيا الحوثية التابعة له بالصواريخ لتهديد أمن واستقرار المملكة ودول المنطقة.

وأعرب الرئيس الأميركي - خلال اتصال هاتفي تلقاه من خادم الحرمين الشريفين - عن إدانة بلاده لمحاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي واستنكاره لهذه المحاولة الإجرامية التي تمثل اعتداء سافرا على سيادة المملكة وكانت تستهدف منطقة مأهولة بالسكان ..مؤكدا وقوف الولايات المتحدة الأميركية مع المملكة في مواجهة تهديدات أمنها الوطني.

وأكد الزعيمان في الاتصال على ضرورة دعم جميع العمليات الإغاثية والإنسانية بهدف رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.