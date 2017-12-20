بالفيديو.. الاحتلال يعتقل عهد التميمي أيقونة المقاومة الشعبية الفلسطينية

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الثلاثاء الطفلة "عهد التميمي" البالغة من العمر 16 عاماً من بلدة النبي صالح غربي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وافادت وكالة "معا" الاخبارية الفلسطينية ان قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرا وداهمت منزل عائلة المواطن باسم التميمي واعتقلت ابنته عهد أيقونة المقاومة الشعبية الفلسطينية.

كما صادرت قوات الاحتلال خلال عملية المداهمة والاعتقال اجهزة حاسوب وهواتف محمولة وكاميرات وقد عاث جنود الاحتلال بالمنزل فسادا، فيما تم نقل التميمي الى مكان مجهول.

وتتهم قوات الاحتلال عهد انها صفعت ضابطاً اسرائيلياً حاول اقتحام منزل عائلتها.

و"عهد التميمي" باتت منذ عام 2012 مثالاً للشجاعة والمقاومة الفلسطينية اذ شاركت في تظاهرات اندلعت في قرية النبي صالح في رام الله بالضفة الغربية، حيث قام أهالي القرية بالاعتراض على مصادرة كيان الإحتلال للأراضي.