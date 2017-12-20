مصر تعلن الاستنفار لتأمين احتفالات الميلاد

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، حالة الاستنفار الأمني داخل قطاعاتها بجميع المحافظات استعداداً لتأمين الاحتفالات بعيد الميلاد. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني رفيع بوزارة الداخلية قوله، إن 230 ألف رجل شرطة من كل القطاعات يشاركون في خطة تأمين 2626 كنيسة على مستوى البلاد. وأضاف المصدر أن الخطة ستشمل تأمين جميع دور العبادة المسيحية والمنشآت المهمة والحيوية وأماكن التنزهات من خلال خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة.

وأشار المصدر إلى التنسيق مع كل الكنائس للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة وربطها مع غرفة تحكم بجميع مديريات الأمن، إلى جانب نشر قوات للحماية المدنية على جميع مداخل دور العبادة المسيحية والمنشآت المهمة والسياحية للكشف عن أية متفجرات.

ولفت المصدر في الوقت ذاته إلى إغلاق محيط الكنائس وإعداد منطقة كحرم آمن لكل منها يمنع مرور أو انتظار السيارات بداخله بشكل كامل، وتوفير بوابات إلكترونية كاشفة للمعادن على مداخل الكنائس، وأشار المصدر إلى تعزيز الوجود الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها، إلى جانب تكثيف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة.