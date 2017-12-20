استهداف مطار العريش بصاروخ واستشهاد ضابط

استشهد ضابط مصري وأصيب اثنان آخران جراء استهداف مطار العريش بمحافظة شمال سيناء بقذيفة أثناء تفقد وزيري الدفاع والداخلية للأوضاع الأمنية في المدينة.

وأعلن الجيش المصري في بيان أمس، استهداف مطار العريش بقذيفة أثناء زيارة وزيري الدفاع صدقي صبحي والداخلية مجدي عبدالغفار للمدينة نتج عنه استشهاد ضابط وإصابة اثنين.

وأضاف أن الهجوم أسفر كذلك عن حدوث تلفيات في إحدى الطائرات المروحية بالمطار. وقال البيان الذي أصدره الناطق العسكري إن عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية قامت بالتعامل مع مصدر النيران وتمشيط المنطقة المحيطة. وقال مصدر أمني إن الوزيرين بخير ولم يصبهما أذى. ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.