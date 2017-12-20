الحريري: الانتخابات النيابية في موعدها

أكّد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس، أن الانتخابات النيابية ستجري في المواعيد التي حددتها وزارة الداخلية في مايو المقبل، على أساس القانون الانتخابي النسبي. وقال الحريري، خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي في بيروت، إن أمام الحكومة استحقاقاً وطنياً كبيراً، هو إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون النسبي الجديد، وكما يعرف الجميع، القانون انجز بعد نقاش طويل استمر سنوات ونتيجة اتفاق بين كل مكونات الحكومة.

وأكد أنه في موضوع الانتخابات لا عودة الى الوراء، فالانتخابات ستجرى في المواعيد التي حددتها وزارة الداخلية، ولدينا رهان جدي على أن تكون فرصة لعملية انتخابية شفافة تنقل البلد إلى مسار ديموقراطي جديد. وأضاف إن الحكومة واجهت تحديات كثيرة خلال السنة، ومرت عليها أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، لكن هذا الأمر لا يلغي أن الحكومة استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة، وكان آخرها المراسيم الخاصة بقطاع النفط.

وتابع الحريري: «من إقرار قانون الانتخابات إلى التعيينات الدبلوماسية والإدارية والتشكيلات القضائية، إلى قرار سلسلة الرتب والرواتب وتجديد العمل بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي، إلى انتصارات الجيش على الإرهاب وحماية البلد من حرائق المنطقة، أنا فخور جداً أني عملت مع مجلس وزراء وضع نفسه بخدمة لبنان واللبنانيين، واتخذ قراراً تاريخياً بالنأي بالنفس عن مشاكل المنطقة». وأعلن أن التوافق الذي أبرمناه بين جميع الأطراف أدى إلى إنجاز العديد من الأمور والمسائل التي لم يكن بالإمكان إنجازها في ظل أجواء الانقسام.