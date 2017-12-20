شاهد.. الاعتراض الناجح للصاروخ الحوثي فوق الرياض

أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، نجاح عملية اعتراض الصاروخ الذي أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية من الأراضي اليمنية على العاصمة السعودية الرياض، "الثلاثاء".

ويظهر في الفيديو الدخان في السماء، الناجم عن اعتراض الصاروخ من قبل دفاعات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وتدميره قبل سقوطه في مناطق مأهولة.

وكان المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، قد كشف أن الصاروخ الحوثي-الإيراني كان يستهدف "مناطق سكنية مأهولة بالسكان" في منطقة الرياض قبل اعتراضه بنجاح.

وأشار إلى أن الهجوم يعد دليلاً جديداً على إرهاب الحوثيين الذين يستغلون المنافذ المستخدمة للأعمال الإغاثية في تهريب "الصواريخ الإيرانية إلى الداخل اليمني".

ودانت دول عربية وغربية الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي الإيرانية، مشددة على تضامنها مع المملكة السعودية التي تقود تحالفا عربيا لدعم الشرعية في اليمن.

وتزود إيران ميليشيات الحوثي بالصواريخ، وفي الرابع من نوفمبر الماضي، اعترضت السعودية صاروخا باليستيا فوق مطار الملك خالد بالرياض.

وفي الأسبوع الماضي، عرضت الولايات المتحدة أجزاء من أسلحة إيرانية حصل عليها الحوثيون، وقالت إن الأجزاء دليل قاطع على أن إيران تنتهك قرارات الأمم المتحدة.

وتضمنت هذه الأجزاء بقايا محترقة لصاروخ باليستي قصير المدى مصنوع في إيران أطلق من اليمن في هجوم 4 نوفمبر، بالإضافة لطائرة بدون طيار وأسلحة مضادة للدبابات عثر عليها في اليمن.