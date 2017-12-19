الإمارات تدين بأشد العبارات إطلاق الميليشيات الإرهابية في اليمن صاروخاً باليستياً تجاه الرياض

أدانت دولة الامارات العربية المتحدة بأشد العبارات إطلاق الميليشيات الانقلابية الإرهابية في الجمهورية اليمنية صاروخا باليستيا تجاه مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة .. وأكدت أن هذا الاعتداء الجبان يثير مجددا الدور السلبي والخطير الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة لهذه الميلشيات الانقلابية وإصرارها على ممارساتها العدائية بتزويد جماعة الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة.

كما أكدت الإمارات في بيان لها وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول أن يهدد أمنها أو يمس السلم والاستقرار على أراضيها مشددة في الوقت نفسه على الارتباط العضوي بين أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وأمن دولة الامارات.

وجددت دولة الإمارات في ختام بيانها التزامها الثابت ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية بتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق مدركة تمام الإدراك ارتباط هذا الهدف بأمن واستقرار المنطقة.