التحالف العربي يعلن اعتراض صاروخ باليستي جنوب الرياض

التاريخ:
طباعة Email

أعلنت قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية باليمن بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ باليستي جنوب مدينة الرياض، أطلقه الحوثيون.

وذكرت سكاي نيوز عربية انه لا توجد أي إصابات جراء عملية اعتراض الصاروخ الباليستي.

كلمات دالة:
طباعة Email

مواد ذات علاقة

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon