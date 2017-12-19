التحالف العربي يعلن اعتراض صاروخ باليستي جنوب الرياض

أعلنت قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية باليمن بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ باليستي جنوب مدينة الرياض، أطلقه الحوثيون.
وذكرت سكاي نيوز عربية انه لا توجد أي إصابات جراء عملية اعتراض الصاروخ الباليستي.
أعلنت قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية باليمن بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ باليستي جنوب مدينة الرياض، أطلقه الحوثيون.
وذكرت سكاي نيوز عربية انه لا توجد أي إصابات جراء عملية اعتراض الصاروخ الباليستي.
اهتمت مجلة لو بوان الفرنسية، في عددها الأخير، بالجهود الكبيرة التي يبذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لإحداث
فشلت ميليشيات الحوثي الإيرانية في إطلاق صاروخ باليستي من محافظة ذمار باتجاه محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية،
أعلن التحالف العربي اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ باليستي جنوب مدينة الرياض.
فشلت ميليشيات الحوثي الإيرانية في إطلاق صاروخ باليستي من محافظة ذمار باتجاه محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية،
اهتمت مجلة لو بوان الفرنسية، في عددها الأخير، بالجهود الكبيرة التي يبذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لإحداث
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية،
انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية معالي الدكتور أنور قرقاش
دانت دولة الإمارات بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة بمدينة كويتا جـــنوب غربي باكستان، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد
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أكد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة أثبتت قدرتها
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