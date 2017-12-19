الحوثيون يفشلون في إطلاق صاروخ باليستي ويخسرون العشرات

فشلت ميليشيات الحوثي الإيرانية في إطلاق صاروخ باليستي من محافظة ذمار باتجاه محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، الثلاثاء، في وقت أحبطت المقاومة اليمنية تسللا باستخدام دراجات نارية مفخخة على أطراف الخوخة.

ووفقا لمصادر يمنية، أطلِقَ الصاورخ الحوثي من مديرية عنس، غير أنه سقط بعد ثلاثة كيلومترات من موقع إطلاقه دون وقوع أي أضرار.

من جهة أخرى، أعلن قائد المقاومة اليمنية في إقليم التِّهامة، المكون من الحديدة ومناطق مجاورة، عبدالرحمن حجري مقتل 25 من الميليشيات الموالية لإيران وإصابة 16 آخرين وأسر 8 عناصر، خلال صد محاولة تسلل في أطراف مديرية الخوخة بجبهة الساحل الغربي.

وأكد حجري أن الميليشيات لجأت مؤخرا الى استخدام الدراجات النارية المفخخة، غير أن المقاومة التهامية والجنوبية في جبهة الساحل الغربي، أفشلت عملياتها.