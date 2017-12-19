«الصحة العالمية»: الإمارات شريك أساسي في اليمن

أشادت منظمة الصحة العالمية بالدور الكبير الذي لعبته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن خلال الفترة الماضية. وقالت المنظمة إن الهيئة كانت شريكاً أساسياً معها في تمويل مشروع دعم الخدمات الصحية والطوارئ لأكثر من 20 مستشفى رئيسياً وجراحياً في تسع محافظات يمنية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته منظمة الصحة العالمية في العاصمة المؤقتة عدن، للحديث عن شراكة المنظمة معه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وخلال المؤتمر الصحافي قال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن، حسين يونس، إن منظمة الصحة العالمية عقدت اتفاق شراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمبلغ 12 مليون دولار لدعم القطاع الصحي في اليمن.

وأضاف إن هذه الشراكة بين منظمة الصحة العالمية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أثمرت عن تحسن كبير في القطاع الصحي في اليمن رغم الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن.

وقال إنه جرى خلال الفترة الماضية استهداف تسع محافظات يمنية ودعم 20 مستشفى في عموم البلاد، وذلك بحزمة مشروع متكامل يشمل الدعم اللوجستي بتجهيز غرف عمليات وأدوية كاملة بالإضافة إلى تدريب الكادر الصحي ودعمهم بالحوافز وتزويد المستشفيات بالوقود وترميمها وتأسيس مراكز معالجة مضاعفة سوء التغذية وذلك استجابة للوضع الطارئ في البلاد. وقال إنه وخـــلال عام تم توزيع 20 سيارة إسعاف في المستــشفيات المستهدفة على دفعتين، بالإضافة إلى ترميم بعض أقسام المستشفيات التي تضررت من الحرب. وأضاف إن المشروع أيضاً يهدف إلى تجهيز المستشفيات بكافة أجهزة غرف العمليات والعناية بالإضافة إلى الإمداد بالأدوية الشاملة والمهمة لعمل المستشفيات كمرجعيات في المحافظات المستهدفة وتدريب وتأهيل الطاقم.

إنعاش القطاع

وخلال المؤتمر الصحافي تحدث وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم، مشيداً بالدور الذي الكبير والبارز لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن ولا سيما دعم القطاع الصحي. وقال إن هذا الدعم كان له الأثر الكبير في إنعاش القطاع الصحي، وعودة المستشفيات للعمل وزيادة قدرتها على استيعاب المرضى، ورفع قدرات الترقيد من 300 سرير إلى 1000 سرير.

وأضاف خلال كلمته:«الأشقاء في الإمارات قبل أن يقدموا الدعم للقطاعات المختلفة بما فيها القطاع الصحي، كان رجالهم في مقدمة الصفوف لتحرير هذه المحافظات وقدموا دماءهم والدم أغلى ما يملكه الإنسان».

وذكر أن الدعم الذي قدم لم يقتصر على المحافظات المحررة بل وصل حتى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين ومنها محافظة الحديدة التي تعاني من أمراض سوء التغذية.

حضر المؤتمر الصحفي مندوبو تسع محافظات يمنية مستفيدة من دعم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

اهتمام بالصحة

وأولت دولة الإمارات عناية فائقة لدعم القطاع الصحي في مختلف المحافظات اليمنية خاصة في العاصمة المؤقتة عدن خاصة بعد ما تعرض له من تدمير ممنهج على يد القوى الانفصالية، حيث قامت بافتتاح وإعادة تأهيل عدد من المستشفيات والمراكز الطبية بمختلف المحافظات اليمنية المحررة. وحرصت على تزويدها بأحدث المعدات والتجهيزات التي تواكب الاحتياجات المتنامية للسكان، كذلك لعبت دوراً بارزاً في تقديم الأدوية العاجلة لمكافحة الأوبئة المنتشرة في معظم المحافظات اليمنية.

وكان قطاع الصحة قد جاء في المرتبة الرابعة من القطاعات التي خصصت لها الإمارات الدعم في اليمن، وبلغت قيمة دعم هذا القطاع 611 مليوناً و300 ألف درهم ما يعادل 166 مليوناً و400 ألف دولار أميركي.