قرقاش: دعمنا للقضية الفلسطينية خير رد على المرتزقة

انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية معالي الدكتور أنور قرقاش الحملات المرجفة التي تستهدف الدور الذي تؤديه دول الخليج في دعم القضية الفلسطينية والقدس.

وجاء في تغريدات عبر «تويتر» لمعالي الوزير قرقاش: «لن ندع مجموعة من الغوغاء والحزبيين والمرتزقة تشكّك في التزام دول الخليج العربي وشعوبه بالقضية الفلسطينية والقدس الشريف، دعمنا وعملنا والتزامنا أسمى من مفردات الجاحد والحاقد».

وأضاف أن إيران تسعى إلى «توظيف محنة القدس الشريف ضمن تنافس متعدد يسعى إلى استغلال هذا الملف، ولكن سياسة العنف والتخريب في العالم العربي تحول دون ذلك».