سلطان بن سحيم يعزّي شعب قطر باليوم الوطني

أحيا القطريون أمس اليوم الوطني لبلدهم بالحزن والغضب، إذ تأتي هذه المناسبة في وقت تسبب تنظيم الحمدين الذي يحكمهم قسراً بعزلة بلادهم عن محيطها الخليجي والعربي الذي استبدله قادة الدوحة بحضن نظام الملالي في طهران.

وحفل موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بتغريدات رصد فيها مغردون قطريون سيارات تجوب الدوحة وهي تحمل صور مرشد إيران علي خامنئي ورئيسها حسن روحاني، وأعلام إيران، تكريساً لارتماء قادة الدوحة في أحضان طهران.



علّق قطريون بأن «18 ديسمبر لم يعد يوما ينتظره القطريون ككل عام، فالأحوال تبدّلت والمعادلة انقلبت»، حيث يعيش المواطن القطري أقسى درجات الظلم في ظل سحب الجنسيات من المواطنين ومنحها للخونة. ورسم معلقون طريقاً لتنظيم الحمدين من الانقلاب حتى التوريث، باعتبارها سنوات عجاف عانى منها القطريون من الإقصاء والتهجير».



وعبّر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني رئيس المعارضة القطرية عن حزنه ومأساته للشعب القطري لأن «اليوم الوطني القطري» يحل هذا العام وبلاده ترزح تحت حكم تنظيم الحمدين.



عزلة وإقصاء

وكتب الشيخ سلطان بن سحيم عبر صفحته على تويتر «أكتب إليك يا وطني في يومك لأعزيك بما حدث لك، فيا عجبي كيف يفرح الشعب وهم ممنوعون من دخول أهم العواصم العربية والخليجية بسبب سياسة حكومتهم الجائرة، وكيف لنا أن نفرح ومشائخ وأبناء الوطن قد تم اقصاؤهم واستبدلوهم بهجين لسنا نعرفه؟».



ظلم الحمدين

وفي تغريدة ثانية كتب سلطان بن سحيم «ها هو اليوم الوطني القطري يمر على أخوة لنا من الشعب القطري وهم خارج الوطن بفعل ظلم تنظيم الحمدين فأين مقولة (ابشروا بالعز وبالخير)؟.. 22 عاماً قد مرت على الوطن وهذا التنظيم يعبث بمقدرات الوطن. سيعود كل مهجر ليشارك في تعمير ما خلفه التنظيم».



وكتب في ثالثة «أبارك لشعبنا القطري الصابر والمناضل بمناسبة (اليوم الوطني 18 ديسمبر).. ومثلما استطاع المغفور له الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني في مثل هذا اليوم أن يؤسس ويوحّد قطر سنستطيع بإذن الله أن نعيد توحيد وتخليص الدولة من سارقيها».



وفي هاشتاغ بعنوان «اجلد_تنظيم_الحمدين_بتغريدة»، غرّد سلطان سحيم آل ثاني «بفضل الله ثم بالشرفاء من حكام الخليج والعرب أصبح هذا التنظيم يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن جفت منابع إرهابه».



مغرّدون

وتداول عدد من النشطاء «فيديو» لاحتفالات القطريين بيومهم الوطني، الذي وافق يوم أمس، رصد فيه رفع أعلام إيران خلال الاحتفال.

وأثار الفيديو غضب العديد من النشطاء العرب، الذين اعتبروا رفع علم إيران على أرض دولة عربية، تصرفاً غير مقبول.

وعلق الخبير السياسي د. أمجد طه على الفيديو قائلًا: «حين يرفرف علم الإرهاب إيران في يوم وطني لبلد عربي، فتأكد أن هذا البلد يدار من قبل عصابة لا دولة» .

وبسبب استمرار السلطات القطرية في قمع أبناء البلد وإكرام المجنّسين والمستوردين، عبر عدد من القطريين عن امتعاضهم ورفضهم الخروج للاحتفال باليوم الوطني. وأكد قطريون عبر هاشتاج «اليوم الوطني القطري»، أنهم لا يشعرون أنهم ببلادهم بل إنهم أصبحواً ضيوفاً فيها، فكتب أحد المغرّدين: «ضاعت الهوية القطرية»، فيما كتب ع القحطاني:«لم يعد يوم 18 ديسمبر يوماً ينتظره القطريون ككل عام، فالأحوال في بلدهم تبدّلت، والمعادلة انقلبت».



فيما كتب سلمان «صور خامنئي وروحاني وقاسم سليماني على المركبات في قطر احتفالاً باليوم الوطني القطري! قال قطر وإيران شعب واحد! عندما تتمكن منكم إيران ستعلمون وجهها الحقيقي».



«الأخت شريفة»

وأطلق نشطاء مواقع التواصل في اليوم الوطني القطري هاشتاج، «اليوم الوطني للأخت الشريفة»، استناداً لوصف مندوب قطر في اجتماع الجامعة العربية إيران بـ «الدولة الشريفة».



وقال ف الشمري: «ليس يوماً وطنياً قدر ما هو يوم يسمى بخيبة أمل لشعب جرّته حكومته نحو المهلكة ودولة كانت خليجية تشوّه تاريخ أجدادهم مؤسسي قطر الذين حاربوا العثمانيين وطردوهم، بعكس ما فعله أبناؤهم الذين خانوا الأمة بتعاونهم مع إسرائيل وانبطاحهم للأتراك ولإيران».



وغرد محمد بن صلاح، قائلاً: «لازال أهل الخليج من الكويت إلى السعودية.. نكن لشعب قطر التقدير والاحترام، وأن ما حل بهم أزمة تزول بزوال تنظيم الحمدين الذي لم يرد بأهل الخليج خيراً»، وتابع آخر: «مين بيحتفل كلهم مجنسين بيطلعون ويقولون تميم المجد ويأخذ كل واحد 500 ريال قطري ويروح بيتهم).



«تويتر» .. تميم تحت سهام التهكّم

وجه سعود القحطاني، مستشار بالديوان الملكي السعودي، التهنئة إلى أمير قطر، لأن عضو الكنيست الإسرائيلي السابق عزمي بشارة، سمح له بفتح حساب على «تويتر»، متمنّياً أن يسمح بشارة له بإدارة الحساب، فيما قوبل فتح تميم للحساب بتهكم كثير من المغرّدين.



وكتب القحطاني: «حساب تميم هو للطقطقة والتنكيت فقط.. من يرغب من الإخوة القطريين بمراسلة الحاكم فعليه مراسلة عضو الكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر».

وأضاف القحطاني في تغريدة ثانية: «خالص التهنئة بسماح عزمي لك بفتح حساب في تويتر مع تمنياتي الصادقة أن يسمحوا لك بإدارة الحساب».



وبمناسبة اليوم الوطني القطري غرد القحطاني قائلاً: «في يوم قطر الوطني يتذكر الأبناء دماء أجدادهم التي روت الأرض في قتال القوات المحتلة وخيانة تنظيم الحمدين لدماء الشهداء.. بتولية أحفاد المحتلين على البلاد فما عاد هناك معنى لذكرى الاستقلال». دبي - البيان