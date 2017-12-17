مصر تتقدم بمشروع إلى مجلس الأمن لسحب قرار أميركا بشأن القدس

يبحث مجلس الأمن مشروع قرار يشدد على أن أي قرارات تخص وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها، وذلك بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمدينة عاصمةً لإسرائيل.

ومشروع القرار، الذي جاء في صفحة واحدة، قدمته مصر ووزع على أعضاء المجلس.

ولم يذكر مشروع القرار الولايات المتحدة أو ترامب بالتحديد.

وقال دبلوماسيون إن المجلس يمكن أن يصوّت على المشروع بحلول يوم غد أو بعد غد الثلاثاء. ويحتاج المشروع لإقراره إلى موافقة تسعة أعضاء، مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).