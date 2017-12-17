«فوكس إيكونوميكس»: قطر مقبلة على عام بالغ السوء

توقع مركز «فوكس إيكونوميكس» أن تواجه قطر عاماً بالغ السوء حال استمرار إجراءات المقاطعة مشيراً في دراسة حديثة نشرها على موقعه الإلكتروني إلى آثار الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بدأت في الظهور أسرع مما كانت تتوقعه الدراسات، مؤكداً أن الاقتصاد القطري سيتجه إلى تباطؤ كبير خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف المركز البحثي - في دراسته أن معدلات تباطؤ الاقتصاد وصلت إلى 0.6 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري، إلا أنه من المتوقع أن تتزايد هذه النسبة بصورة كبيرة نهاية العام الجاري، حيث إن آثار القرارات العربية تجاه قطر ستنعكس بصورة كبيرة على الدراسات الجديدة.

معدلات منخفضة

وأوضح المركز البحثي أن بداية الإجراءات العربية كانت في شهر يونيو، وبالتالي لم تكن آثارها ملموسة مع نتائج الدراسات الاقتصادية التي تم إجراؤها حول معدلات النمو الاقتصادي في قطر في الربع الثاني، موضحاً أن معدلات النمو الاقتصادي في قطر لن تتعدى 1.8 في المئة خلال العام الجاري، وهو ما يعكس تراجعاً كبيراً في مؤشرها الاقتصادي، خاصة أن النمو كان وصل إلى 2.2في المئة في العام الماضي.

ارتفاع اسعار

أما الواردات، فهناك توقعات تدور حول تراجع الواردات القطرية خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 5.7في المئة، حيث تصل قيمة الواردات السنوية التي تحصل عليها الإمارة الخليجية أكثر من 30 مليار دولار، بحسب التقرير، وهو الأمر الذي ينعكس على أسعار السلع والخدمات التي تقدمها في المرحلة المقبلة.

وأوضح التقرير أنه «مع استمرار غياب الحل للأزمة الدبلوماسية، فإن المقاطعة يمكن أن يكون لها انعكاسات دائمة على الاقتصاد»، يصعب الفكاك منها في وقت قريب.