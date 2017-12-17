أكثر من 1100 قتيل حوثي على الجبهات المشتعلة

كشفت مصادر يمنية، السبت، أن حصيلة قتلى ميليشيات الحوثي في المواجهات مع الجيش الوطني، المدعوم من التحالف العربي، على جبهات عدة بلغت أكثر من 1100 قتيل وعشرات الأسرى.

وقال المصادر لـ"سكاي نيوز عربية" إن قتلى المليشيات الإيرانية سقطوا "خلال السبعة أيام الماضية في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين وفي جبهات المواجهة مع الجيش الوطني".

وأوضح أن عدد قتلى الحوثيين "بلغ ١١٧٥ قتيلا على جبهة ميدي وحرض وجبهة تعز وجبهة صرواح وجبهة الجوف وجبهة نهم وبيحان وصعدة "، مشيرا أيضا إلى أسر العشرات من الميليشيات.

ويشن الجيش الوطني منذ أكثر من أسبوع عمليات مكثفة، بدعم بري وجوي من التحالف العربي بقيادة السعودية، على أكثر من جبهة، ضد ميليشيات الحوثي التي اندحرت من مناطق عدة.

وكانت القوات الشرعية قد شنت "عملية عسكرية خاطفة" أدت إلى استعادة "مديرية بيحان آخر مناطق محافظة شبوة" من الميليشيات الإيرانية، حسب ما قالت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية"، الجمعة.

وعلى جبهة الساحل الغربي التي تعتبر أكثر الجبهات نشاطا، خصوصا في المناطق الواقعة شمال الخوخة بالإضافة إلى شرقها، حققت قوات الشرعية، في الأيام الماضية، انتصارات عدة، أبرزها في مديرية الخوخة.