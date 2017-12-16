السعودية تدين اعتداء مقديشو وتؤكد وقوفها مع الصومال ضد الإرهاب

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للتفجير الانتحاري داخل معسكر تدريب للشرطة في العاصمة مقديشو وخلف سقوط 18 قتيلاً. وجدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في تصريح له وقوف المملكة إلى جانب جمهورية الصومال ضد التطرف والإرهاب. بدوره، دان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي الهجوم الإرهابي.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تثني دولة الصومال عن مواصلة جهودها لاستكمال بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار، مُطالباً الدول العربية بمضاعفة الدعم الذي تقدمه للصومال لمساندة مؤسساتها الحكومية ومساعدتها في بناء مؤسسات قوية تستطيع مواجهة هذه الجماعات الإجرامية ليعم الأمن والاستقرار في ربوع الصومال.