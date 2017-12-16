تركي المالكي: إيران تسلح الميليشيات لإطالة أمد المعركة

شدد الناطق الرسمي لقوات التحالف، العقيد تركي المالكي، على أنه لا يمكن السكوت على دعم إيران للجماعات المسلحة وتهديدها للملاحة في باب المندب وقناة السويس.

وأكد في تصريح لقناة «الحدث» أن إيران ترسل أسلحة لميليشيا الحوثي لإطالة أمد المعركة. وأضاف أن تدخل إيران في اليمن لا يقتصر على الصواريخ الباليستية، داعياً المجتمع الدولي لوقف تجاوزاتها في العالم، ومحاسبتها على تهريب الأسلحة للحوثيين.

إلى ذلك، أشار إلى أن التحالف ملتزم بإعادة الشرعية في اليمن رغم التدخلات الإيرانية، وأنه يعمل مع خبراء الأمم المتحدة على سد الثغرات التي تسمح لإيران بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين.

وكانت الولايات المتحدة قدمت الخميس في الأمم المتحدة صوراً تثبت وتدين إيران لدعمها ميليشيات الحوثي. وقالت مبعوثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي إن بلادها ستعمل على بناء تحالف دولي للتصدي لإيران.