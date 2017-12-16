سفراء التحالف في واشنطن يتضامنون مع اليمن

نشرت السفارة السعودية في الولايات المتحدة عبر حسابها على تويتر، صوراً لسفراء التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من موقع عرض حطام الصواريخ الإيرانية، التي استهدفت المملكة في الرابع من نوفمبر الماضي.

وظهر في الصور كل من سفير الدولة في واشنطن يوسف العتيبة، والسفير السعودي الأمير خالد بن سلمان، بالإضافة الى سفراء اليمن والبحرين ومصر والسودان، في الموقع، وذلك دعماً لعروبة اليمن ضد التدخل الإيراني.

كما بدا السفراء في صورة أخرى حاملين علم اليمن، في خطوة رمزية تدل على الدعم العربي لليمن بوجه «التدخلات الإيرانية» السافرة. يذكر أن الولايات المتحدة قدمت الخميس في الأمم المتحدة بنيويورك صوراً تثبت وتدين إيران لدعمها ميليشيات الحوثي في اليمن.

وقالت مبعوثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي إن بلادها ستعمل على بناء تحالف دولي للتصدي لإيران بعد أن عرضت أدلة مادية تربط إيران بأسلحة وصواريخ استخدمت في اليمن.

وأكدت هيلي في مؤتمر صحافي، وهي تقف أمام بقايا صاروخ إيراني أطلق من اليمن نحو السعودية، أنه صنع في إيران ثم أرسل إلى الحوثيين، ثم أطلق على مطار مدني حيث كان من الممكن أن يسفر عن مقتل مئات المدنيين الأبرياء في السعودية.