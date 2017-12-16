هادي: سننتصر بدعم الأشقاء وسنقطع أذرع إيران في اليمن

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن اليمن سينتصر بدعم الأشقاء في التحالف العربي وسواعد أبنائه المقاتلين وسيقطع قريباً اذرع إيران في المنطقة وأجرى هادي اتصالاً هاتفياً بقائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء مفرح بحيبح للوقوف على الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات ومنها جبهة بيحان وإلحاق الهزائم المتوالية بميليشيا الحوثي الإيرانية ومن يواليها.

وثمن هادي الدماء الزكية التي تسطر الإنجازات وتخلد الانتصارات لمصلحة الشعب واليمن الاتحادي الجديد، معبراً عن اعتزازه وتقديره لكل الجنود المجهولين والوحدات العسكرية المشاركة في صنع هذه المآثر والبطولات التي سيخلدها التاريخ بأنصع صفحاته المعبرة عن الإرادة اليمنية وقيم التلاحم الحميم لأبناء اليمن وقواته المسلحة الباسلة بدعم وإسناد دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

إرادة شعب

وترحم على شهداء الوطن الذين قدموا دماءهم الزكية في سبيل العزة والكرامة والحرية والانتصار لإرادة الشعب اليمني على قوى الكهنوت والطغيان من ميليشيات الكهوف الإيرانية، متمنياً الشفاء للجرحى ومن نصر إلى آخر حتى استعادة الدولة اليمنية كاملة وتطهيرها من دنس المليشيات.

من جانبه عبر اللواء بحيبح عن سعادته وجميع الأبطال الأشاوس المرابطين بالسهول والصحارى والجبال والوديان باهتمام الرئيس بحماة الوطن ومتابعة المستجدات أولاً بأول، مبشراً بالانتصارات المتوالية التي تتحقق تباعاً في مختلف الجبهات ومنها بيحان، مشيراً إلى المعنوية العالية التي يتمتع بها جميع المقاتلين دون استثناء.

مستجدات

إلى ذلك اطلع محافظ شبوة اللواء علي الحارثي هادي على مستجدات الأوضاع العسكرية في المحافظة والانتصارات المتوالية التي يحققها أبطال الجيش الوطني من مختلف الألوية والوحدات العسكرية المسنودة بطيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

ونقل الحارثي في اتصال هاتفي مع هادي تحيات قيادة وجنود الجيش الوطني بمحافظة شبوة الذين يسطرون ملاحم بطولية وهم يطهرون بقية مناطق المحافظة من الميليشيا الانقلابية، مؤكداً أن بيحان عادت إلى وضعها الطبيعي في أحضان الجمهورية ومنها وعبرها سيتم استعادة جميع مناطق الوطن.

تهنئة

وهنأ هادي الجميع بالانتصارات المستحقة على فلول التمرد والانقلاب من الميليشيات الحوثية الإيرانية التي عاثت في الأرض فساداً وحانت ساعة النصر لتطهير الوطن من شرورها بفضل تكاتف وتلاحم جموع أبناء الوطن المؤمنين باليمن الاتحادي العادل الذي يعيش الجميع تحت رايته في أمن وأمان واستقرار وعدالة ومساواة.

وحيا في هذا الصدد دعم وتضحيات وإسناد قوات التحالف العربي المشاركة في معركة الهوية والمصير المشترك للانتصار للإرادة العربية المشتركة واستئصال أيادي إيران وميليشياتها العابثة بأمن واستقرار اليمن والمنطقة، مترحماً على أرواح الشهداء ومتمنياً الشفاء للجرحى. ووجه الرئيس المحافظ بالعمل على تطبيع الأوضاع بمديرية بيحان وكافة المناطق المحررة.