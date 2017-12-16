25 ألف نازح من صنعاء

كشفت منظمة الهجرة الدولية، أن أكثر من 25 ألف يمني نزحوا من العاصمة صنعاء، بعد الأحداث التي شهدتها وانتهت بمقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وقالت المنظمة، إن «القتال الوحشي في صنعاء أدى إلى نزوح واسع النطاق إلى المحافظات المجاورة».

وأضافت أنها «رداً على هذا النزوح المفاجئ بدأت على الفور بتقديم المساعدات الإنسانية إلى النازحين والمتضررين باستخدام مخزونات الإغاثة التي تم تخزينها مسبقاً، ومن بينها مواد إيوائية». وأشارت المنظمة إلى أنها تمكنت حتى الآن «من الوصول إلى ما يقرب من 25 ألفاً و480 شخصاً في محافظات تعز (جنوب غرب) وإب (وسط) وحجة (شمال غرب) وعمران (شمال) وبقية المناطق التي هرب إليها الناس من صنعاء».

ومنذ بداية النزاع، وصلت المنظمة إلى 219 ألفاً و804 نازحاً في 14 محافظة. وشهدت صنعاء مطلع ديسمبر الجاري، معارك عنيفة بين مسلحي الحوثي، وقوات الرئيس الراحل صالح، انتهت بمقتل الأخير والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، وآخرين.