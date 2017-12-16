«القطرية» تخسر 11% من مساراتها و20% من أرباحها

تكبدت الخطوط الجوية القطرية خسائر كبيرة على مستوى العائدات وعدد رحلات الطيران والركاب في النصف الثاني من عام 2017؛ في ظل استمرار المقاطعة التي فرضتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على قطر لدعمها الجماعات الإرهابية.

وفي تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» الأميركية، قالت إن الخطوط الجوية القطرية خسرت ما يقرب من 11% من شبكتها حول العالم، و20% من العائدات منذ أن بدأت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية ووقف روابط النقل في 5 يونيو الماضي. من جانبه، أقر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر بتأثير المقاطعة على أرباح الشركة هذا العام، وزعم أنه سيواصل إضافة مسارات جوية للشركة لتعويض خسائر المقاطعة.

وتوقع الباكر في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، على هامش زيارته إلى شيانغ ماي بتايلاند «سنة سلبية جدا» من حيث الأرباح، ويجب أن يكون إجمالي عدد الركاب قريباً مما كان عليه قبل المقاطعة، لافتاً إلى أن شركة الطيران تفتح وجهات جديدة لتعويض 19 جهة مفقودة في الدول المشاركة بالعقوبات.