ترهيب

المصدر:
  • إي.بي.إيه
التاريخ:
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■ جنود الاحتلال يروعون من خلال أسلحتهم الرشاشة طفلة فلسطينية في أزقة مدينة القدس القديمة.

 

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