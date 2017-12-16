■ جنود الاحتلال يروعون من خلال أسلحتهم الرشاشة طفلة فلسطينية في أزقة مدينة القدس القديمة.
ترهيب
■ جنود الاحتلال يروعون من خلال أسلحتهم الرشاشة طفلة فلسطينية في أزقة مدينة القدس القديمة.
تمكنت القوات الشرعية من السيطرة على مديرية بيحان في محافظة شبوة اليمنية، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي، في وقت تناقلت
أضافت الحكومة اليابانية 19 كياناً إلى لائحتها للشركات والأشخاص الذين تشملهم عقوباتها بسبب أنشطة هذه الكيانات مع كوريا
كشفت منظمة الهجرة الدولية، أن أكثر من 25 ألف يمني نزحوا من العاصمة صنعاء، بعد الأحداث التي شهدتها وانتهت بمقتل الرئيس
أبدى سياسيون وكتاب يمنيون تقديرهم الكبير للدور الذي تقوم به دولة الإمارات في اليمن مؤكدين أن الإمارات تقوم بعمل تاريخي
أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن اليمن سينتصر بدعم الأشقاء في التحالف العربي وسواعد أبنائه المقاتلين وسيقطع
طالبت الحكومة اليمنية الشرعية المجتمع الدولي على وجه السرعة باتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن وعلى
نشرت السفارة السعودية في الولايات المتحدة عبر حسابها على تويتر، صوراً لسفراء التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من
شدد الناطق الرسمي لقوات التحالف، العقيد تركي المالكي، على أنه لا يمكن السكوت على دعم إيران للجماعات المسلحة وتهديدها
أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، أمس، موافقة دول التكتل على بدء المرحلة التالية من مفاوضات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي «بريكست»،
لم تتوقّف معاناة مستخدمي الإنترنت في صنعاء والمحافظات عند رداءة الخدمة وبطئها وتوقّفها المتكرّر ومضاعفة كلفة الخدمة،
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للتفجير الانتحاري داخل معسكر تدريب للشرطة في العاصمة مقديشو وخلف سقوط
عبر حلف شمال الأطلسي، أمس، عن قلقه إزاء منظومة صواريخ روسية موجهة «كروز»