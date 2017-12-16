5 منظمات حقوقية تسلّم قطر شكوى «نزع الجنسية»

تسلمت قطر شكوى حقوقية بشأن إقدامها على نزع الجنسية عن آلاف من مواطنيها، والتي تعتزم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا تقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف في مارس المقبل.وأعلنت المنظمة في بيان، أنه تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، سلمت شكوى حقوقية دولية إلى وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عبر سفير دولة قطر في النمسا.

وأشار البيان إلى أن الشكوى عبارة عن تقرير لـ5 منظمات حقوقية دولية، جاء في 42 صفحة، تناول الممارسات التعسفية المتمثلة بسحب جنسيات آلاف القطريين من قبل سلطات الدوحة. التقرير صدر بالتعاون ما بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والشبكة العربية (الموازية) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،.

والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان. وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا وبريطانيا، عبد الرحمن نوفل، إن التقرير صدر بعد عقد ممثلي المنظمات الخمس منتدى دولي ناقش الموضوع الحقوقي بكل جوانبه القانونية والإنسانية، وهو ما جعله منبراً دولياً هاماً لتسليط الضوء على قضية منزوعي الجنسية في قطر.