اليمن..تحرير بيحان والحوثيون يفرون من شبوة

تمكنت القوات الشرعية، الجمعة، من السيطرة على مديرية بيحان في محافظة شبوة اليمنية، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وذكرت "سكاي نيوز عربية" إن "عملية عسكرية خاطفة" لقوات الشرعية أدت إلى استعادة "مديرية بيحان آخر مناطق محافظة شبوة" من الميليشيات الإيرانية.

وأكد مصدر عسكري سيطرة الجيش الوطني على معاقل الميلشيات في بيحان وعسيلان بالمحافظة، في المواجهات التي قتل فيها ما لا يقل عن 18 عنصرا من الميليشيات الإيرانية، و 4 جنود من القوات الحكومية.

وكشف مصدر عن أسر أكثر من 50 عنصرا من ميلشيات الحوثي الإيرانية في مفرق مبلقة، واغتنام كمية من السلاح والذخيرة.

وساندت مقاتلات التحالف العربي، القوات الشرعية بقصف جوي استهدف مواقع المتمردين في منطقة دار آل منصر جنوب مدينة عسيلان بغارة جوية.

وكانت مصادر عسكرية أوضحت في وقت سابق، أن مواجهات عنيفة تدور بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية، تمكن خلالها الجيش والمقاومة من السيطرة على مواقع جعبور والخزان والنقوب وجبل بن سبعان والصفحة الغربية والشرقية ومفرق السعدي بمديرية عسيلان، وسط فرار لميليشيات الحوثي من معارك شبوة.