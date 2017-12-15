روسيا تعلن عودة الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو

قال وزير المواصلات الروسي ماكسيم سوكولوف، الجمعة، إن الرحلات الجوية بين مصر وروسيا ستستأنف اعتبارا من شهر فبراير المقبل.

وقال سوكولوف في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي، الجمعة، إن استئناف الرحلات يأتي بعد توقيع بروتوكول أمني بين القاهرة وموسكو، مؤكدا أن الرحلات بين موسكو والقاهرة سوف تستأنف أوائل فبراير المقبل.

وذكر سوكولوف أن روسيا لا تتحدث عن استئناف رحلات الطيران العارض "تشارتر" للمنتجعات المصرية بعد.

وكانت الرحلات بين البلدين توقفت عقب سقوط الطائرة الروسية في منطقة الحسنة بشمال سيناء في نوفمبر عام 2015.

وسمحت مصر على مدار العامين الماضيين للعديد من الوفود الأمنية الأجنبية بالتفتيش على أمن مطاراتها منذ سقوط الطائرة الروسية قبل عامين، في حادث أودى بحياة 217 شخصا كانوا على متنها.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، قد أعلن الاثنين الماضي خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي أن أجهزة الأمن الروسية أبلغته استعدادها لفتح طيران مباشر بين موسكو والقاهرة، وأن ذلك يحتاج توقيع اتفاق حكومي مشترك بين الجانبين.