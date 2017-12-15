الحوثيون يستولون على قناة «اليمن اليوم»

استولت جماعة الحوثي الإيرانية على مقر وشارة قناة «اليمن اليوم» التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح وأعادت تشغيلها لتجعل منها بوقاً جديداً ينضم إلى أبواقها التي تبث من صنعاء وبيروت،بعد أن أفرج عن طاقمها الذي أجبره توقيع تعهد يلزم أفراده بتغير سياسة تحرير القناة لتصبح موالية للحوثي، فيما التجأ حزب المؤتمر الشعبي العام ومناصرو صالح إلى إطلاق قناة جديدة بالشارة ذاتها.

عودة

ورغم محاولات الحوثي السيطرة عليها عادت القناة على تردد جديد على القمر الصناعي نايلسات، وقامت ببث تلاوات من القرآن الكريم في إطار حالة الحداد على صالح والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي عارف الزوكا اللذين قضيا برصاص الحوثيين.

كما قامت القناة ببث بيان لحزب المؤتمر وآخر لأحمد علي صالح نجل الرئيس الراحل ومشاهد من عملية دفن عاطف الزوكا ومن موكب عزاء انتظم في القاهرة، وقام الحوثيون سابقاً بقرصنة شارة التليفزيون الرسمي الذي يبث حاليا بنسختين إحداهما تابعة للشرعية، والثانية تنطق بإسم المتمردين، كما قاموا بقرصنة شارة تليفزيون عدن لنفس الهدف وبالأسلوب ذاته.

تحريض

وتبث قناة الحوثيين «المسيرة» برامجها من الضاحية الجنوبية لبيروت ضمن مركّب خاص بالقنوات التابعة للميلشيات الإرهابية الممولة من قبل إيران، وقد التجأت قنوات مثل «الجزيرة» القطرية و«العالم» الإيرانية و«المسيرة» الحوثية وعشرات القنوات المتطرفة إلى القمر الأوروبي «أتلانتيك بيرد 4»،وهو ما يطرح أسئلة عن إمكانية رفع دعوى قضائية ضده من قبل الدول العربية.

افراج

وكانت مليشيا الحوثي أفرجت أمس عن طاقم قناة «اليمن اليوم» التلفزيونية التابعة للمؤتمر الشعبي العام بعد أن كان قد تم احتجازهم خلال المواجهات بين انصار صالح والحوثيين بعد إجبارهم على توقيع تعهدات بإعادة بث القناة ولكن بخطاب موال للمليشيات الإيرانية.

هجوم سابق

وأكد مسؤول في حزب المؤتمر الشعبي العام أن العاملين في القناة البالغ عددهم 41 شخصا والذين اعتقلوا بداية الشهر قد افرج عنهم. وكان الحوثيون المدعومون من إيران قد هاجموا مقر القناة في صنعاء في 2 ديسمبر الجاري بعد انفراط تحالفهم مع صالح واستهدفوه بالقذائف الصاروخية ما أدى إلى جرح ثلاثة أشخاص.