استشهاد طفل سعودي في جازان بمقذوفات ميليشيات الحوثي

استشهد طفل سعودي في الرابعة من العمر اليوم الخميس، جراء سقوط مقذوفين أطلقتهما الميليشيات الحوثية من الأراضي اليمنية ليسقطا بجوار منزل في قرية "جبل الجذم" في محافظة "العارضة" بجازان، جنوبي السعودية.

في غضون ذلك، قتل 10 من ميليشيات الحوثي الإيرانية، خلال محاولة تسلل إلى أطراف مديرية الخوخة بجبهة الساحل الغربي.

وأكدت مصادر عسكرية، إحباط قوات الجيش اليمني الهجوم، وإجبار عناصر ميليشيات الحوثي إلى التراجع باتجاه مديرية حيس، في محافظة الحديدة.

وقصفت مقاتلات التحالف العربي ثلاث عربات عسكرية للحوثيين في منطقة حيس كانت تنقل تعزيزات وأسلحة لعناصرها.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الخميس، على أن إيران تتحدي دعوة المنظمة الدولية لوقف تطوير الصواريخ الباليستية، مشيرا إلى احتمال نقل طهران هذه الصواريخ لميليشيات الحوثي المتمردة في اليمن.

وقال غوتيريس في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن إن المنظمة الدولية تحقق في احتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى ميليشيات الحوثي، التي استخدموها في شن هجمات صاروخية على السعودية في يوليو ونوفمبر الماضيين، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".