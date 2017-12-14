قناص صنعاء يرعب مليشيات الحوثي

تعيش مليشيات الحوثي الإرهابية حالة من الرعب والهلع في العاصمة صنعاء ، بعد أن تمكّن من يُعرف بـ"قناص صنعاء"، ليلة أمس، من القضاء على ثلاثة قياديين بارزين في مليشيا الحوثي الإرهابية، كانوا قد نشروا الرعب والهلع بين الأهالي، وذلك عقب مراقبتهم ورصدهم، وهم القيادي الحوثي يحيى حسين الحوثي، والقائد محمد دغسان، ومحمد السياغي المكنى بـ"أبو إبراهيم"، وذلك وسط العاصمة صنعاء.

وتعيش عناصر المليشيات الحوثية داخل صنعاء نوعٍاً من الخوف والرهبة؛ وهي تواصل البحث عن هذا القناص، وتكثف المراقبة في بعض المواقع في محاولة للقبض عليه والتعرف على هويته ، دون جدوى حتى الآن .