انطلاق عملية «قطع رأس الأفعى» في اليمن

بدأت قوات الشرعية اليمنية بدعم من التحالف العربي بملاحقة رأس التمرد عبدالملك الحوثي، عبر عملية عسكرية كبيرة تحت اسم «قطع رأس الأفعى» في محافظة صعدة.

وذكرت قيادة قوات الشرعية أنها دفعت بتعزيزات عسكرية إلى محور صعدة للمشاركة في العمليات القتالية وتحرير ما تبقى من المحافظة. وقال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، إن لواءين عسكريين بكامل عتادهما وصلا إلى المحور لمواجهة العصابات الحوثية حتى يتم الوصول إلى عقر دار الحوثي في صعدة، في معركة تأتي امتداداً لعملية عسكرية رامية لقطع رأس الأفعى في قلب صعدة معقل ميليشيات إيران.

وقتل 22 مسلحاً من ميليشيات الحوثي الإيرانية، وأصيب 18 آخرون، في مواجهات مع قوات الشرعية في معارك الساحل الغربي. وألقت طائرات التحالف العربي، منشورات على محافظة الحديدة تدعو المواطنين إلى الانضمام للشرعية وتأييد عمليات التحرير، والانتفاض في وجه ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

في صنعاء، دمرت مقاتلات التحالف معسكر الشرطة العسكرية كما استهدفت بعدة غارات جوية آليات ثقيلة وتعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة ريمة. وكشفت وقائع عسكرية في صنعاء عن فضيحة جديدة للحوثيين باستخدامهم معتقلي حزب المؤتمر الشعبي دروعاً بشرية عبر وضعهم في مقرات عسكرية وأمنية مكشوفة للقصف.