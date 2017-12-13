عباس: لا سلام ولا استقرار بدون القدس عاصمة لفلسطين

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء أمام القمة الاسلامية في اسطنبول من انه "لا سلام ولا استقرار" في الشرق الاوسط بدون ان تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين.

وقال عباس أمام قمة منظمة التعاون الاسلامي "القدس كانت ولا زالت وستظل الى الابد عاصمة دولة فلسطين" مضيفا "لا سلام ولا استقرار بدون ان تكون كذلك".

وندد باعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل باعتباره هدية للحركة الصهيونية.

قرار ترامب بشأن القدس جريمة كبرى

وأضاف الرئيس الفلسطيني إن قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل جريمة كبرى و"انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة".

وقال إن الولايات المتحدة تهب القدس كما لو كانت مدينة أميركية وإن هذا يتجاوز كل الخطوط الحمراء.

ومضى قائلا "الجماعات المتطرفة قد تستغل قرار ترامب لتحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني".

وتابع "الولايات المتحدة لن يكون لها دور في العملية السياسية بعد الآن لأنها منحازة كل الانحياز لإسرائيل".