تقدم سريع في تحرير اليمن بدعم إماراتي كبير

واصلت قوات الشرعية اليمنية والتحالف العربي، تقدمها السريع نحو الشمال على الساحل الغربي لليمن، في محطة مفصلية على طريق التحرير الشامل، الذي قامت فيه القوات المسلحة الإماراتية بالدور الأكبر، ووجهت من خلاله ضربات قاصمة للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن.

ودكت مقاتلات قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية، معاقل ميليشيات الحوثي الإيرانية في القطابا شمال مدينة الخوخة في معركة حاسمة، تم خلالها تدمير قوات العدو الحوثي ومقتل 100 منهم، معظمهم قيادات ميدانية وأسر مئات آخرين.

وحققت قوات الشرعية انتصارات ميدانية في 3 جبهات أخرى، فحررت مواقع في تعز، وتقدمت على جبهتي نهم وشبوة بدعم من التحالف العربي. ومع اشتداد المعارك أعلنت روسيا تعليق تمثيلها الدبلوماسي في صنعاء وأجلت دبلوماسييها ورعاياها إلى الرياض.

وذكرت مصادر أن أعضاء السفارة الإيرانية فروا إلى جهة مجهولة، بعد الخطوة الروسية. كما انشق عضو في المجلس الرئاسي الذي شكله الحوثيون وانضم إلى الشرعية.

ومع تحرير مناطق جديدة أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة لتوسيع نطاق عملياتها الإغاثية لتشمل مدينة الخوخة ومناطق الساحل الغربي.