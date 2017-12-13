170 قتيلاً بمعارك قبلية جنوب السودان

قتل أكثر من 170 شخصاً خلال معارك بين قبائل متنافسة تقوم بتربية الماشية في وسط جنوب السودان في الأسبوع الماضي، وفق ما أكد نائب في ولاية البحيرات الكبرى.

وقال النائب داروي مابور تيني إن نحو 200 شخص آخرين أصيبوا بجروح في هذه المعارك في المنطقة التي تبعد نحو 250 كيلومتراً شمال غرب العاصمة جوبا.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط 60 قتيلا في هذه المعارك التي اندلعت في 6 ديسمبر بين قبائل متنافسة من اتنيات الدينكا وروب وباكام.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارىء في المنطقة ما يشمل نشر جنود في المناطق التي التي تريد فيها السلطات المحلية دعماً لمواجهة هذه المعارك.

وقال الناطق الرئاسي اتني ويك اتني إن «حالة الطوارىء تهدف إلى وقف العنف»، مؤكداً أن المدنيين «حوصروا في منازلهم بسبب المعارك العنيفة».

وبحسب وزير الإعلام المحلي بول ماشوك فإنه تم إحراق منازل وإرغام سكان على الفرار من قراهم.

وكثيراً ما تقع اشتباكات دامية بين رعاة من قبائل متنافسة في جنوب السودان، يتم فيها سرقة الماشية ونهب ممتلكات، وكثيراً ما يتم اغتصاب نساء وخطف أطفال، ما يؤجج دوافع الهجمات الانتقامية.

وتزيد هذه التوترات من أجواء انعدام الأمن في هذا البلد الذي يشهد حرباً أهلية منذ ديسمبر 2013 بين مؤيدي الرئيس سلفا كير ومناصري نائبه السابق رياك مشار. وأوقع النزاع عشرات آلاف القتلى وتسبب بنزوح الملايين.