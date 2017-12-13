هيئة كبار العلماء بالأزهر: عروبة القدس غير قابلة للتغيير أو العبث

أكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن عروبة القدس وهويتها الفلسطينية غير قابلة للتغيير أو العبث مشددة على أن مواثيق الأمم المتحدة تلزم سلطات الاحتلال الاسرائيلي بعدم المساس بالأوضاع على الأرض ومنع أية إجراءات تخالف ذلك.

جاء ذلك في بيان اصدرته الهيئة مساء اليوم عقب اجتماعها طارئ برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لبحث القرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

ورفضت هيئة كبار العلماء رفضا قاطعا قرارات الإدارة الأميركية المجحفة التي ليس لها سند تاريخي أو قانوني مؤكدة على ما سبق أن أعلنه شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين من رفضه لهذه القرارات، مشددة على أن مثل هذه القرارات لن تغير على أرض الواقع شيئا وستبقى القدس فلسطينية عربية إسلامية.

ودعت هيئة كبار العلماء جميع الحكومات والمنظمات العربية والإسلامية إلى القيام بواجبها تجاه القدس وفلسطين واتخاذ كل الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة لإبطال هذه القرارات.

وطالبت كافة الحكومات والمؤسسات الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة بالتحرك الفاعل والجاد لنزع أية مشروعية عن هذا القرار الظالم.