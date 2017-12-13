مركز الملك سلمان للإغاثة: قوات التحالف لم تعق دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن

أكد المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لم تعق أي دخول للمساعدات الإنسانية إلى اليمن عبر المطارات والموانئ اليمنية، مشيرا إلى أن مينائي الحديدة وصليف يستقبلان المساعدات الإنسانية والإغاثية ودخلت عبرهما سفن تابعة لبرنامج الأغذية العالمي.

وعبر عن استياء المركز من دعوة منسق الشؤون الإنسانية لليمن جيمي ماكغولدريك المنافية لهذه الحقيقة.

وقال الجطيلي في تصريحات له: " نلاحظ أن خلية الإجلاء تستقبل طلبات دخول السفن بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" وبعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش إلى اليمن "UNVIM" ما يعني توثيق ذلك في الأمم المتحدة ".

وأكد أن مساعدات مركز الملك سلمان لم تتوقف وكذلك مساعدات منظمات الأمم المتحدة حيث أرسلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسيف " طائرة محملة بـ 15 طنا من تطعيمات الأطفال إلى مطار صنعاء فيما بعثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر طاقما مكونا من 8 موظفين عبر مطار صنعاء واستأنف برنامج الأغذية العالمي دخول المساعدات إلى الحديدة وصليف.

وطالب الجطيلي منسق الشؤون الإنسانية لليمن بذكر الصعوبات التي تمر بها جميع المحافظات اليمنية من نهب وسرقة للمساعدات الإنسانية وتقييد حركتها من جانب الانقلابيين الحوثيين وعدم قصر حديثه على صنعاء فقط وأرجع تفشي الأمراض والأوبئة في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية إلى إدارتها السيئة وعدم مبالاتها بصحة المواطن اليمن،ي مشيرا إلى أن التحالف قام بإعادة تشغيل مطار الغيظة لتسهيل إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية واستقبل المطار طائرتين إغاثيتين من المركز .

وأضاف: " عرضت المملكة ميناء جازان السعودي لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى اليمن وهناك 9 موانئ يمكن من خلالها إيصال المساعدات الإنسانية لكن مع الأسف فإن جيمي ماكغولدريك يركز فقط على ميناء واحد والتزم الصمت عن مهاجمة الحوثيين لميناء المخا".

وأشار المتحدث الرسمي للمركز إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة لإحتواء تفشي وباء الكوليرا في اليمن الذي لم يسبق له مثيل عن طريق دعم وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية ومنظمتي الصحة العالمية و اليونيسيف بأكثر من 76 مليون دولار موضحا أن المركز سير قافلة كبيرة تحمل أكثر من 550 طنا من الأدوات و المستلزمات الطبية والمحاليل لجميع مناطق اليمن لمكافحة الوباء ونوه إلى أن نسبة التشافي بلغت 99.7 % ما دفع كثيرا من المنظمات العاملة على الأرض إلى إغلاق مراكز علاج الكوليرا التابعة لها في بعض المناطق.

و أوضح أن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي قدمتها المملكة لليمن عبر المركز منذ شهر أبريل 2015 حتى شهر أكتوبر 2017 بلغت 8.27 مليار دولار أمريكي مشيرا إلى أن المركز قام بالعمليات النوعية مثل عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الغذائية والطبية في تعز و كسر الحصار الذي فرضته المليشيات الانقلابية لافتا إلى أن المركز نفذ 162 مشروعا في جميع مناطق اليمن شلمت الأمن الغذائي والتغذية و الإيواء والصحة والدعم المجتمعي والإصحاح البيئي وغيرها من المشروعات عبر 86 شريكا محليا ودوليا.