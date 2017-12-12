نار القدس تلسع نتانياهو في أوروبا

اشتعل لهيب انتفاضة القدس التي تفجّرت إثر القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمةً لـ«إسرائيل»، إذ تصاعدت فعالياتها دفاعاً عن المدينة المقدسة، وعمّت كل أنحاء الأرض المحتلة، وقدّمت 100 جريح سقطوا برصاص الاحتلال.



ويأتي تصاعد انتفاضة القدس قبل يومين من القمة الإسلامية التي تعقد في إسطنبول غداً نصرةً للمدينة المقدسة. وبينما بحث الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس تطورات الموقف، وجّه الاتحاد الأوروبي صفعة إلى إسرائيل بتأكيده أنه لن يحذو حذو الولايات المتحدة، ولن يتم نقل أي من سفارات دوله إلى مدينة القدس المحتلة، بعد ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الدول الأوروبية ستعترف بالقدس عاصمةً لإسرائيل كما فعلت واشنطن.