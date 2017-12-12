تميم يبدّد الثروات على الإرهاب ويعد بالاكتفاء الذاتي

أصبح حلم أمير قطر تميم بن حمد، أن يوفر الغذاء لنحو 2.7 مليون نسمة يعيشون في قطر، بعد أن بدد ثروات البلاد على دعم الإرهاب، ما دعا دولاً عربية لمقاطعة دولة «تنظيم الحمدين».

يقول تقرير نشره موقع "صوت الأمة" الإخباري إن اقتراب الدوحة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء تعده الجوقة المحيطة بتميم معجزة، في ظل مجتمع وفرة ودولة دخلها بالمليارات من عائد البترول والغاز الطبيعي!

ويضيف إن "معجزة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التي يخدع بها تميم مواطنيه ليست من ابتكارنا، بل واقع أكده نائب الرئيس التنفيذي في شركة حصاد الغذائية علي الكواري"، إذ قال إن قطر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بسبب الوتيرة المتسارعة التي تعمل بها جميع القطاعات منذ قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر في يونيو الماضي.

تابع الكواري: "الشركة دأبت منذ اللحظات الأولى للمقاطعة على تأمين السوق المحلي وتوفير المنتجات الخاصة له من البلدان الشقيقة، ولكنها أوكلت تلك المهمة منذ الشهر الماضي إلى القطاع الخاص، لتعود إلى التركز على عملها الأساسي بالاستثمار"، لافتاً إلى أن قطر تستورد الكثير من اللحوم عن طريق الشركات الوطنية من حصاد أستراليا.

يذكر أن جون دور المدير التنفيذي لشركة «بلدنا» القطرية للإنتاج الحيواني، كان أثار السخرية بقوله إنه سيكون هناك 14 ألف بقرة قادرة على إنتاج 400 طن حليب يومياً، وهو ما عده كافياً لتلبية احتياجات الإمارة.